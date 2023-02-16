Seckin Getbay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seckin Getbay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seckin Getbay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seckin Getbay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seckin Getbay 27 Ocak 1989 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Seçkin Getbay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seckin Getbay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seckin Getbay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GMG Kastamonuspor futbol takımında oynamaktadır. GMG Kastamonuspor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seckin Getbay'nin GMG Kastamonuspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seckin Getbay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seckingetbay8/

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Seckin Getbay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seckin Getbay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Seckin Getbay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seckin Getbay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2006 yılında GB Asaşspor

1 Ağu 2006 yılında G.Birliği U21

24 Ağu 2006 yılında GB Oftaşspor

6 Temmuz 2007 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2008 yılında GB Oftaşspor

4 Temmuz 2008 yılında G.Birliği U21

2 Şubat 2009 yılında Giresunspor

30 Haziran 2009 yılında G.Birliği U21

20 Ağu 2009 yılında Hacettepe

30 Haziran 2010 yılında G.Birliği U21

20 Ağu 2010 yılında Hacettepe

14 Ocak 2011 yılında G.Birliği U21

17 Ocak 2011 yılında Ünyespor

30 Haziran 2011 yılında G.Birliği U21

26 Ağu 2011 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2012 yılında G.Birliği U21

31 Temmuz 2012 yılında Gaziosmanpaşa

25 Ocak 2013 yılında Aydınspor 1923

8 Temmuz 2014 yılında Göztepe

8 Ocak 2015 yılında Fethiyespor

20 Ağu 2015 yılında Aydınspor 1923

2 Ağu 2016 yılında Sarıyer

21 Temmuz 2017 yılında Niğde Belediye

20 Temmuz 2018 yılında Keçiörengücü

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

6 Ağu 2021 yılında Çorum FK

12 Ocak 2022 yılında Bodrumspor

30 Temmuz 2022 yılında Menemen FK

24 Ocak 2023 yılında GMG Kastamonu

Seckin Getbay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seckin Getbay şuan GMG Kastamonuspor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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