Alisan Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisan Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alisan Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alisan Durmus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alisan Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alisan Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alisan Durmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alisan Durmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alisan Durmus 24 Mart 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alişan Durmuş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alisan Durmus Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini stepbystep-Sportmanagement yapmaktadır. Alisan Durmus, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Düzcespor futbol takımında oynamaktadır. Düzcespor takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alisan Durmus'nin Düzcespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alisan Durmusboyu ve yaşı kaç

Alisan Durmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alisan Durmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Alisan Durmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alisan Durmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

17 Ocak 2020 yılında Bağlarbaşı

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında Bandırma U19

5 Ekim 2022 yılında Bağlarbaşı

25 Ocak 2023 yılında Düzcespor

Alisan Durmus kimdir

Alisan Durmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alisan Durmus şuan Düzcespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Alisan Durmus nereli

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