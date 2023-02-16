İbrahim Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Alan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Alan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Alan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Alan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Alan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Alan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Alan 15 Mayıs 1994 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Alan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Alan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Alan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Düzcespor futbol takımında oynamaktadır. Düzcespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Alan'nin Düzcespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Alanboyu ve yaşı kaç

İbrahim Alan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Alan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Alan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Alan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında A. Selçukluspor

30 Haziran 2014 yılında Konyaspor U21

22 Ağu 2014 yılında A. Selçukspor

7 Ocak 2015 yılında Konyaspor U21

21 Ocak 2015 yılında Bursa Nilüfer

30 Haziran 2015 yılında Konyaspor U21

1 Ağu 2015 yılında Niğde Belediye

30 Haziran 2016 yılında Konyaspor U21

26 Temmuz 2016 yılında Niğde Belediye

30 Haziran 2017 yılında Konyaspor U21

1 Ağu 2017 yılında Silivrispor

4 Ocak 2018 yılında Konyaspor U21

5 Ocak 2018 yılında Yeni Orduspor

30 Haziran 2018 yılında Konyaspor U21

15 Ağu 2018 yılında Etimesgut Bld

25 Ocak 2021 yılında Bayburt Öİ

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

12 Ocak 2023 yılında Düzcespor

İbrahim Alan kimdir

İbrahim Alan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Alan şuan Düzcespor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konya Telekomspor (2004-2009), Torku Konyaspor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Alan nereli

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