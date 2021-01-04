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  3. Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor! Fiyatlar cep yakacak

Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor! Fiyatlar cep yakacak

Alkollü içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) yüzde 17,07 oranında artırıldı. Söz konusu artışın alkol fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor! Fiyatlar cep yakacak

2021 yılına girmemizin üzerinden 4 gün geçerken köprü, otoyol, elektrik ve doğalgaza gelen zamlarından ardından bu kez alkollü içkilere vergi zammı geliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi ( ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Bu artışın fiyatlara da zam olarak yansıması bekleniyor.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartıldı.

ALKOL DERECESİNE GÖRE ZAM ORANI ARTTI

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL’den 95,29 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL’den 326,99 TL’ye yükseltildi.

Alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor! Fiyatlar cep yakacak

PURODAN ALINAN VERGİ DE ARTTI

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL’den 0,4386 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL’den 0,5863 TL’ye çıkartıldı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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