Uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönen güzel oyuncu Fahriye Evcen ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı Alparslan dizisi merak konusu oldu. Sosyal medyada büyük yankı oluşturan dizinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı dizi severler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan dizisi ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ekranların en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Uyanış Büyük Selçuklu devamı niteliğinde olması hem dizi hayranları hem de tarih dizisi sevenlerin büyük ilgi odağı olmayı başaran Alparslan dizisinin henüz hangi gün saat kaçta yayınlanacağı hakkında net bir bilgi bulunmazken dizinin eylül ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.

İlerleyen süreçlerde yapım ekibi ya da oyuncular tarafından net bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

ALPARSLAN DİZİSİ KONUSU

Alparslan dizisinin fragmanı yayınlandı. TRT 1'de yayın hayatına başlayacak yapım Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak. Alparslan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yanı sıra birçok başarılı ismin yer alacağı biliniyor. Dizi, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı Alparslan'ın hayat hikayesini konu alacak.