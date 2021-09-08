‘Kardeşim bıçaklandı’ dedi arkadaşını dolandırdıAraç almak için servet dökmeye gerek yok! Bu otomobiller 40 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinize oldukça uygun!Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Alparslan dizisi konusu nedir? Alparslan oyuncu kadrosunda kimler var?Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun düşeceği zaman için tarih verdi, rezervlerin miktarını açıkladıİSKİ İstanbul su kesintisi 8 Eylül 2021 | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? KYK yurt yönetim memur maaşı ne kadar?Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 13 terörist öldürüldü"Gerekirse konserlerimi iptal ederim" diyerek aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe daha fazla direnemedi!D&R, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına büyük yer ayırdı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerini canlandıracağı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Alparsln dizisinin ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönen güzel oyuncu Fahriye Evcen ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı Alparslan dizisi merak konusu oldu. Sosyal medyada büyük yankı oluşturan dizinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı dizi severler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan dizisi ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ekranların en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Uyanış Büyük Selçuklu devamı niteliğinde olması hem dizi hayranları hem de tarih dizisi sevenlerin büyük ilgi odağı olmayı başaran Alparslan dizisinin henüz hangi gün saat kaçta yayınlanacağı hakkında net bir bilgi bulunmazken dizinin eylül ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor. 

İlerleyen süreçlerde yapım ekibi ya da oyuncular tarafından net bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

ALPARSLAN DİZİSİ KONUSU 

Alparslan dizisinin fragmanı yayınlandı. TRT 1'de yayın hayatına başlayacak yapım Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak. Alparslan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yanı sıra birçok başarılı ismin yer alacağı biliniyor. Dizi, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı Alparslan'ın hayat hikayesini konu alacak.

Alparslan dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT