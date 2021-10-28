Alt Familya ne demek, TDK'ya göre Alt Familya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alt familya ne demek? Alt familya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alt familya kelimesi. Peki alt familya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alt familya nedir, alt familya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALT FAMİLYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alt familya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alt familya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir familyanın içinden ayrılan ikinci derecede bir familya

