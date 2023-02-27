Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!

27 Şubat Pazartesi gününden itibaren İstanbul serbest piyasada dolar 18,8760 liradan, avro 19,8950 liradan haftaya başladı. Peki altın fiyatlarında durum ne? İşte güncel Dolar, Euro ve altın fiyatları verileri.

DOLAR VE EURO DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Serbest piyasada Dolar 18,8740 liradan alınırken gün itibari ile 18,8760 liradan satılıyor. Avro ise 19,8930 liradan alınırken, satış fiyatı ise 19,8950 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8910 lira, avronun satış fiyatı ise 19,9350 lira olmuştu.

Haberin Devamı



ALTIN YÜKSELİŞTE

Serbest Piyasada altın fiyatları 27 Şubat Pazartesi günü itibari ile şöyle:

Gram altın alış fiyatı 1.096,52 olurken satış fiyatı 1.096,75 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 1.829,00 iken satış fiyatıysa 1.850,00 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 3.658,00 iken satış fiyatı ise 3.699,00 TL.

Tam altın alış fiyatı; 7.488,00 satış fiyatı ise 7.560,00 TL.

Ata altının alış fiyatı 7.430,15 satış fiyatıysa 7.614,86 TL.

Cumhuriyet altını ise haftaya 7 bin 581 liradan satılmaya başladı.

Haberin Devamı

Altının onsu iki ayın en düşük seviyesine gerilerken, 1808 dolar civarında hareket ediyor.