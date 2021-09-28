Alüminyum Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum Doğramacı Maaşları, ve İş İlanları

Alüminyum Doğramacı görev tanımı nedir, Alüminyum Doğramacı ne iş yapar, Alüminyum Doğramacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alüminyum Doğramacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alüminyum Doğramacı Tanımı;

Alüminyum Doğramacı, makine ekipman ve el aletleri kullanarak, aluminyum profil ve yardımcı malzemelerden, doğrama, panjur, asma tavan, giydirme cephe ve çeşitli konstrüksiyon imalatı ve montajı ile ilgili işlemleri,kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Alüminyum Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum Doğramacı Maaşları

Alüminyum Doğramacı maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük Alüminyum Doğramacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek is 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alüminyum Doğramacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Alüminyum Doğramacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Alüminyum Doğramacı Ne İş Yapar?

Alüminyum Doğramacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Makine - ekipman, araç ve gereci imalata / montaja hazırlamak,

b) İmalatın yerinde ölçülerini almak ve taslak görünüşünü çizmek,

c) Malzeme, bağlantı elemanı ve aksesuarın miktarını belirleme ve malzemeyi şablona göre kavislendirmek,

d) Makinelerin kesim derecesini ayarlamak, malzemeleri işaretlemek ve kesmek,

e) Bağlantı elemanı ve aksesuar yerlerini işaretlemek ve deliklerini açmak,

f) Doğrama köşelerini bir birlerine, yatay ve dikey kayıtlarını çerçeveye sabitlemek,

g) Aksesuar ve hareketli parçaları, cam çıtalarını, süs profillerini yerine monte etmek,

h) İmalatın kapalı alanlarına lambri yerleştirmek ve ambalajını yapmak,

i) Panjur imalatı için profilleri ve panelleri kesmek ve alüminyum aksama monte etmek,

j) Doğramanın kör kasasının montajını yapmak,

k) ?U? profil, panel ve taşıyıcı malzemeleri kesmek ve yerlerine monte etmek,

l) Taşıyıcı askı çubuklarını tavana monte etmek,

m) Aydınlatma armatürlerini, havalandırma merfezlerini, yangın dedektörlerini ve hoparlörleri takarak asma tavanı mote etmek,

n) Yatay - dikey ve kat arası ölçülerde kayıt profillerini kesmek,

o) Düşey profilleri ankraja, yatay profilleri de düşey profillere bağlamak ve su tahliye kanallarını açmak,

p) Kat aralarına yangın kesici malzeme yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Alüminyum Doğramacı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Alüminyum Doğramacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alüminyum Doğramacı mesleğinin meslek kodu 7214.01 olarak belirlenmiştir



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