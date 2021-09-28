Ambalajcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambalajcı Maaşları, ve İş İlanları

Ambalajcı (Makine İle) görev tanımı nedir, Ambalajcı (Makine İle) ne iş yapar, Ambalajcı (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambalajcı (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambalajcı (Makine İle) Tanımı;

Sevkedilmek veya depolamak için malzemeleri ambalajlayan ve paketleyen, sıvıları şişelemek için bir veya daha çok görevi yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Ambalajcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambalajcı (Makine İle) Maaşları

Ambalajcı (Makine İle) maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük Ambalajcı (Makine İle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambalajcı (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ambalajcı (Makine İle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ambalajcı (Makine İle) Ne İş Yapar?

Ambalajcı (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi hazırlamak ve çalıştırmak ve işlem sırasında olabilecek hataları gözlemek,

b) Makineyi durdurmak, arızaları çözümlemek veya üstlerine bildirmek,

c) Makinenin küçük düzenleme ve kılavuz ayarlarını yapmak,

d) Paketlerin, kutuların, şişelerin veya diğer kapların talimata uygun olarak doldurulmasını sağlamak,

e) Hasarlı maddeleri ve hatalı kapları ayırmak,

f) Band veya makine besleme deposundan paketlenecek veya ambalajlanacak ürünler ve kâğıt ve tutkal gibi ambalaj malzemeleri ile makineyi beslemek,

g) Kapları makineye yerleştirmek, kapak basmak veya doldurmak,

h) Paketlenen malzemelerin kaydını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ambalajcı (Makine İle)Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Ambalajcı (Makine İle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ambalajcı (Makine İle) mesleğinin meslek kodu 8183.13 olarak belirlenmiştir



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