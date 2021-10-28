Amberbaris ne demek, TDK'ya göre Amberbaris kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amberbaris ne demek? Amberbaris TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amberbaris kelimesi. Peki amberbaris ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amberbaris nedir, amberbaris kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMBERBARİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amberbaris kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amberbaris kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre amberbaris kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarıçalı

