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Amel Defteri nedir? Ashâb-ı yemîn, Ashâb-ı şimâl ne anlama gelir?

İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı bulunduğu deftere amel defteri denilmektedir. Ashâb-ı yemîn, Ashâb-ı şimâl ne anlama gelir?

Amel Defteri nedir? Ashâb-ı yemîn, Ashâb-ı şimâl ne anlama gelir?

Bu defterlerin mahiyeti bilinmemektedir. Onlar dünyadaki defterlere benzetilemez. Kirâmen Kâtibîn adı verilen melekler tarafından yazılan bu defterler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur: "Kitap ortaya konm.uştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün.

Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez" (el-Kehf 18/49).

Amel defterleri cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan veya arka­dan verilir. Defteri sağdan verilenlere "ashâb-ı yemîn", soldan veya arkadan verilenlere "ashâb-ı şimâl" adı verilir. Defterin sağdan verilmesi bir müjde, soldan verilmesi ise azabın habercisidir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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