Anane ne demek, TDK'ya göre Anane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anane ne demek? Anane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anane kelimesi. Peki anane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anane nedir, anane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre anane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelenek



ANANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle ufak kasabalarda öteden beri aristokratik bir anane vardı.

