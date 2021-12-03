TOKİ tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında toplam 202 adet konut için kura çekimi bugün başladı. Projeye başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, Ankara Yakacık TOKİ kura sonuçları 2021 | Canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ANKARA YAKACIK TOKİ KURA SONUÇLARI 2021 | CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için kura çekimi bugün saat 11.00'de başladı. Evlerin sahibinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminin sonuçları araştırılmaya başlandı. İşte, Ankara Yakacık TOKİ kura sonuçları 2021 | Canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ ANKARA YAKACIK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi saat 11.00'de başladı. Kuraya katılan vatandaşlar TOKİ'nin Facebook, Twitter ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilmektedir. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçların TOKİ'nin resmi interet adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

TOKİ kura sonuçlarını e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz.

TOKİ kura sonuçları

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE VE NE ZAMAN YAPILIR?

TOKİ'nin tüm konut başvuruları ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.

SATIN ALINAN KONUTLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

ALT GELİR PROJELERİNDEN SATIN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.