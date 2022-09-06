Ankara'da, kaldırımın üzerinde cansız yatan 3 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu! "Bir kadın koşarak uzaklaşıyordu"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde bir mahallede, henüz üç yaşlarındaki bir erkek çocuğunun cesedi bulundu.

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Ankara'da, kaldırımın üzerinde cansız yatan 3 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu! "Bir kadın koşarak uzaklaşıyordu"

Ankara Keçiören'de, sabah saatlerinde bir mahallenin sokak lambasının yanında 3 yaşlarındaki bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu. Çocuğun cesedini, sabah işe gitmek üzere aracına binen bir servis şoförü fark etti. 112 Acil ekiplerine ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine gelen sağlık ve emniyet görevlileri, çocuğun vefat ettiğini tespit etti.

Henüz kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, inceleme başlatılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni ya da olayla ilgili herhangi bir bilgi bulunmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

"BİR KADIN KOŞARAK UZAKLAŞIYORDU"

Çocuğun cesedinin bulunmuş olduğu sokakta yaşayan komşulardan biri, kendisinin olayla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını, evine gelen polisler sonrası haberinin olduğunu söyleyerek "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktı ne olduğu" dedi.

Ankara'da, kaldırımın üzerinde cansız yatan 3 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu! Bir kadın koşarak uzaklaşıyordu

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