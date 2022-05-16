Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten hayranlarını kahredecek karar! Oyunculuğu mu bırakıyor? Son görüntüsü tedirgin etti! "Çalışmak istemiyorum"Anneannesi Nisa bebeği istemedi! “Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam”ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 16 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeHande Sarıoğlu'nun çorap fantezisi bitmiyor! "Orada bırakmak olur mu?" diyerek yenisini ekledi! Takipçilerinin nefesini kesti! "Neler vermezdim ki"Çaykur Rizespor – Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Veli Ağbaba'nın yalanlarına Bakan Karaismailoğu: "Sizin veliniz kim?"TikTok fenomeni Mükremin Gezgin dünyaya yayılıyor! Calvin Klein reklam kampanyasındaki hamile erkeğin pozları mide bulandırdı! "Fotoğraftan sapkınlık akıyor!"Ankara'da FETÖ/PYD soruşturması: 11 gözaltı kararıVan'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne operasyon! Birçok mühimmat ele geçirildiAynur Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? | Aynur Doğan'ın konseri neden iptal edildi?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Anneannesi Nisa bebeği istemedi! “Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam”

Anneannesi Nisa bebeği istemedi! “Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam”

Nisa bebek, annesinden sonra anneannesi tarafından da istenmedi. Nisa bebeğin anneannesi, şu ifadeleri kullandı: “Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam”

Anneannesi Nisa bebeği istemedi! “Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam”

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz Mart ayında Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin annesinin babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını söylediği detayı gündeme oturdu.

Anneannesi Nisa bebeği istemedi! Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam

“CEZAEVİNDE KALMASI DAHA İYİ”

Sabah'ın haberine göre Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.

Anneannesi Nisa bebeği istemedi! Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını söyleyerek Nisa bebeğinin bakımını kabul etmediği bilgilerine ulaşıldı. Anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" diye konuştu.

Anneannesi Nisa bebeği istemedi! Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam

{TITLE_STRIP}Pendik'te annesinin terk ettiği Nisa Mihriban bebekten acı haber: Beyin ölümü gerçekleşti

{TITLE_STRIP}Ünlü manken Sevda Demirel'in isteği göz yaşarttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için seslendi! "Lütfen bana verin"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT