Anneannesi Nisa bebeği istemedi! “Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam”

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz Mart ayında Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin annesinin babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını söylediği detayı gündeme oturdu.

“CEZAEVİNDE KALMASI DAHA İYİ”

Sabah'ın haberine göre Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını söyleyerek Nisa bebeğinin bakımını kabul etmediği bilgilerine ulaşıldı. Anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" diye konuştu.

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