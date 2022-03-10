Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tanıtımının çıkmasının ardından konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?' sorusunun yanıtına yer verdik...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NEDİR?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker’in paylaştığı dizinin tanıtımında, Defne’nin, (İrem Helvacıoğlu) doğum yaptığı hastanede bebeğinin kaybolması sonrası yaşadığı büyük acı ekrana gelirken, Meryem’in (Selin Yeninci) bebeği neden çaldığı ise merak konusu oldu. İki kadının geçmişteki arkadaşlığından başlayan hikayenin sonrasında neler yaşanacak?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.