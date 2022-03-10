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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tanıtımının çıkmasının ardından konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?' sorusunun yanıtına yer verdik...

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU NEDİR?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker’in paylaştığı dizinin tanıtımında, Defne’nin, (İrem Helvacıoğlu) doğum yaptığı hastanede bebeğinin kaybolması sonrası yaşadığı büyük acı ekrana gelirken, Meryem’in (Selin Yeninci) bebeği neden çaldığı ise merak konusu oldu. İki kadının geçmişteki arkadaşlığından başlayan hikayenin sonrasında neler yaşanacak?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizide Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler de rol alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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