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Another Self dizisinin konusu ne? Another Self oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'te yayınlanacak olan Another Self dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor Ünlü senarist Nuran Evren Şit‘in kaleme aldığı Another Self dizisinin konusu ne? Another Self oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtı haberimizde...

Another Self dizisinin konusu ne? Another Self oyuncu kadrosunda kimler var?

Ünlü senarist Nuran Evren Şit‘in kaleme aldığı diziyi Burcu Alptekin yöneteceği Another Self dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu dizi severler tarafından aratılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine Another Self dizisinin konusu ne? Another Self oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

ANOTHER SELF DİZİSİNİN KONUSU NE?

Okul arkadaşı olan ve hala en yakın arkadaşlar olarak hayatlarına devam eden üç kadının hikayesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak. 

Another Self dizisinin konusu ne? Another Self oyuncu kadrosunda kimler var?

ANOTHER SELF OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaşacağı dizide, Seda Bakan, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış da eşlik edecek. 

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