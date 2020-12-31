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  3. Antalya'da akıl almaz yıkım! Bina iş makinesinin üstüne doğru devrildi

Antalya'da akıl almaz yıkım! Bina iş makinesinin üstüne doğru devrildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yıkım çalışması yapılan 6 katlı bir binada bir anda çökme meydana geldi. 15 metre yakında bulunan iş makinesine doğru yıkılan bina, ortalığı toz dumana katarken şans eseri yaralı veya can kaybı yaşanmadı. O dehşet anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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31 Aralık 2020 Perşembe 17:11
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