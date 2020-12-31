Karabük'te kız kavgası! Arkadaşları film izler gibi seyretti
Karabük’te S.A. isimli kız, S.D. isimli kızı bir parkta tekme ve tokat dövdü. S.A.'nın elinden kurtulamayan S.D. dehşeti yaşarken yanında kavgaya gelen arkadaşları ise olayı gülerek izledi. Çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydettiği o anlar böyle görüntülendi.
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31 Aralık 2020 Perşembe 16:58
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