Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show rüzgarı esecek

Yeryüzünün tükenen kaynaklarına dikkat çekmek için özel olarak hazırlanacan podyumda Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Freda Aasen'e 70 Türk manken eşlik edecek.

Aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana’nın da olduğu onlarca top modeli podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yine bir önemli ismi ağırlamaya hazırlanıyor. 15 Aralık’ta 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek büyük defilenin baş mankeni Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Freda Aasen olacak.

Türkiye’nin en büyük moda şovlarını yapan Dosso Dossi Fashion Show, 13-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. 20 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısının bir araya geleceği etkinlik, yine uzun süre konuşulacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek defilede, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz tasarımları sergilenecek. Defilenin baş mankeniyse Victorias Secret’in ünlü yüzlerinden Norveçli Freda Aasen olacak. 28 yaşında ve 1.77 boyundaki manken, geçtiğimiz yıl İtalyan iş insanı Tommy Chiabra ile yaptığı evlilikle magazin gündemini meşgul etmişti. Bir alışveriş merkezinde keşfedilmesinin ardından mankenlik kariyerinde hızlı ilerleyen Freda Aasen, dünya çapında pek çok marka ile çalıştı.

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"2 bin kişilik defile"

Ünlü top modellerin yanı sıra podyum konseptleriyle de adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show için yine özel bir tasarım hazırlanacak. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Nest Convention Center’da toplam bin 400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek defileyi iki bin özel davetlinin izleyeceğini söyledi. Defilenin tasarımıyla da gündeme geleceğini belirten Hikmet Eraslan, “Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekeceğiz. Dünyamızın kurak ve çölleşmiş görünümünü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle vereceğiz. Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapacağız” dedi.



Sanat yönetmeni ve koreograf Yasin Soy eşliğinde podyuma çıkacak olan mankenler, defilenin finalinde özel olarak tasarlanmış kırmızı kıyafetlerle yürüyerek Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu podyuma taşıyacak.

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