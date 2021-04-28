Anneler Günü mesajı duygusal 2021SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan 5G müjdesi: "Hizmete sunmayı hedefliyoruz"Samsun’da terör operasyonu! FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 gözaltıSon dakika| Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli olduYaban hayatı fotokapana yansıdı, Kırmızı listede yer alan "toy kuşu" Kırıkkale’de görüntülendiAntalya'da tam kapanma süreci öncesi hazırlıklar tamamlandıYetimlere tatlı sürpriz! Bayburt’ta yaşayan yetimlere iftarlık tatlı ikramında bulunduDemir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetiştiÜvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah son haliyle görenleri büyülüyorAv yasağından sonra küçük balıkçıların başı yunuslarla dertte
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. Antalya'da Ramazan denetimleri sıklaştı

Antalya'da Ramazan denetimleri sıklaştı

Konyaaltı Belediyesi tarafından Ramazan ayında tüketimi artan gıdalara yönelik üretim ve satış yapan iş yerlerine yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Antalya'da Ramazan denetimleri sıklaştı

Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için yıl boyunca gıda denetimlerini sürdüren Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla da fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimini artırdı. Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede hizmet veren ekmek ile simit fırınları, pasta, börek ve dondurma atölyelerini kontrol etti. Denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü de yapıldı.

"DENETİMLER SAĞLIK İÇİN"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri Ramazan ayında sıklaştırdıklarını kaydetti. Başkan Esen, "Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerimiz devam edecek. Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Antalya'da Ramazan denetimleri sıklaştı

Antalya'da Ramazan denetimleri sıklaştı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT