Antikor ne demek, TDK'ya göre Antikor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antikor ne demek? Antikor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antikor kelimesi. Peki antikor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antikor nedir, antikor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİKOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antikor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antikor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antikor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini

