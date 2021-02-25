AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı erişime açıldı! AÖL online sınavlar başladı

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. Sınavda her dersten adaylara 20 test sorusu yöneltilecek. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve her bir doğru sorunun değeri 5 puan olacak.

Açık Öğretim Lisesi tarafından 5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavların 25 Şubat tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Mart (saat 09.30'dan) - 1 Mart (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

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