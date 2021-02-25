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AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı erişime açıldı! AÖL online sınavlar başladı

Açık öğretim lisesi ve ortaokulu öğrencilerinin beklediği AÖL 1. dönem sınavları sabah 09:30'da başladı. Online olarak gerçekleştirilen sınavda yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok aday siteme geçici olarak giriş sağlayamadı.

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı erişime açıldı! AÖL online sınavlar başladı

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. Sınavda her dersten adaylara 20 test sorusu yöneltilecek. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve her bir doğru sorunun değeri 5 puan olacak. 

Açık Öğretim Lisesi tarafından 5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavların 25 Şubat tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Mart (saat 09.30'dan) - 1 Mart (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL online sınav kılavuzu yayımlandı!AÖL online sınav kılavuzu yayımlandı!

AÖL sınavları nasıl yapılacak? Açık lise sınavları online mi olacak 2021?AÖL sınavları nasıl yapılacak? Açık lise sınavları online mi olacak 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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