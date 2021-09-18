Aplikasyon ne demek, TDK'ya göre Aplikasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aplikasyon ne demek? Aplikasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aplikasyon kelimesi. Peki aplikasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aplikasyon nedir, aplikasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Aplikasyon kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Aplikasyon kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

APLİKASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aplikasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aplikasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aplikasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygulama

- Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya bir dantel dikilerek yapılan süs

- Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme

