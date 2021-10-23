Arabist ne demek, TDK'ya göre Arabist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arabist ne demek? Arabist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Arabist kelimesi. Peki Arabist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arabist nedir, Arabist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARABİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arabist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arabist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Arabist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse

