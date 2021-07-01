Araç kullananların dikkatine! Uygulama bugün başladı, yaptırmayanın cebi yanacak!

Araç kullanan bireylerden kaynaklı gelişen trafik kazalarını en az seviyeye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, sinir ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testinin, 1 Temmuz'dan itibaren ticari araç sürücüleri için mecburi hale geleceği duyurulmuştu.

DİKKAT! UYGULAMA BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR!

Uygulama bugün başladı. Psikoteknik belgesi olmayan sürücülere ayırt etmeksizin ceza yazılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 1 Temmuz itibarıyla ticarî araç sürücülerinin psikoteknik test raporunun zorunlu olacağı bildirildi. Uygulama bugün başladı.

PSİKOTEKNİK BAŞVURU TARİHİ UZATILACAK MI, SON TARİH NE ZAMAN?

Psikoteknik belgesiyle ilgili olarak, başvuru süreci ve belgenin ibrazı konusunda bir süre uzatılmasına ilişkin açıklama yapılmadı.

NEDEN PSİKOTEKNİK BELGESİ ZORUNLU HALE GELDİ?

Türkiye'de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır hayatta olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, "Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere bin 1180 lira ceza kesecek" diye konuşmuştu.

Psikoteknik belgesi kimler için zorunludur? Süresi nedir? Raporu nereden alınır?

Psikoteknik belgesi olmayan sürücülere ceza geliyor! Son gün 30 Haziran!