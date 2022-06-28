Araç sahiplerine müjdeli haber! Kontak kapatmaya son! Motorine büyük indirim geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, araç sahiplerine müjdeli haberi duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, 29 Haziran çarşamba gününden itibaren motorin fiyatında 2 lira 50 kuruşluk bir indirime gidileceği belirtildi.

"YARINDAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, motorine yapılması beklenilen indirimle ilgili açıklamalarda bulundu. Tokaz, "Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, 29 Haziran çarşamba gününden itibaren motorinde 2 lira 50 kuruşluk indirim olacağını açıkladı. Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak motorinde indirim. Ancak motorinde indirim uygulanacakken benzin fiyatında herhangi bir değişim yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI DÖVİZ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik aldığı karar sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazanmıştı. Dolar/TL dün 16.07 liraya kadar gerilerken, euro ise 17.01 liraya kadar düşmüştü. Alınan karar sonrasında Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasının ardından motorin fiyatında indirim kararı alındığı duyuruldu.

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