Arda Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Akbulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arda Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arda Akbulut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arda Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Akbulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Akbulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Akbulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Akbulut 1 Ocak 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Akbulut Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arda Akbulut, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adanaspor futbol takımında oynamaktadır. Adanaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arda Akbulut'nin Adanaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arda Akbulut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ardakbulut13

http://instagram.com/ardakbulut13

Arda Akbulutboyu ve yaşı kaç

Arda Akbulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Akbulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Arda Akbulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arda Akbulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U19

12 Kasım 2018 yılında Trabzonspor

17 Ağu 2022 yılında Bandırmaspor

7 Aralık 2022 yılında Trabzonspor

12 Ocak 2023 yılında Adanaspor

30 Haziran 2024 yılında Trabzonspor

Arda Akbulut kimdir

Arda Akbulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Akbulut şuan Adanaspor takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2013-2017)

Arda Akbulut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arda Akbulut nereli

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