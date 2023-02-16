Devran Senyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devran Senyurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devran Senyurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devran Senyurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devran Senyurt 22 Ağu 2004 tarihinde Olten şehrinde doğmuştur. Türkiye,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Devran Şenyurt şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devran Senyurt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Devran Senyurt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adanaspor futbol takımında oynamaktadır. Adanaspor takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Devran Senyurt'nin Adanaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Devran Senyurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devran Senyurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Devran Senyurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devran Senyurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2020 yılında Aarau U18

30 Mart 2021 yılında FC Aarau

9 Şubat 2022 yılında SV Höngg

30 Haziran 2022 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Adanaspor

Devran Senyurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devran Senyurt şuan Adanaspor takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Devran Senyurt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wangen bei Olten, FC Solothurn, FC Aarau

Türkiye U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.