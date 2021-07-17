Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü! Sosyal medya hesabında duyurduSon dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındıLyon, Uğurcan'a kancayı taktı | Trabzonspor teklifin artırılmasını istediMehmet Ekrem Dinler kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?Son dakika | Yeşilçam'ın acı kaybı: Usta yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler hayatını kaybetti17 Temmuz 2021 spor manşetleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi!Tam da araları düzelmişti! Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu: "Şeyma'dan ayrılmak isteyen bendim!"19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?Apple okula dönüş kampanya hediyesi 2021Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: Üçüncü ve dördüncü güne dikkat! O bölgelerde sıcak hava kavuracak, diğer yerlerde yağış var
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. Arefe mi, arife mi, arafe mi? | Arefe doğru yazılışı TDK

Arefe mi, arife mi, arafe mi? | Arefe doğru yazılışı TDK

Arife mi arefe mi sorusu yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle dini bayramların yaklaştığı günlerde bu merak daha da yoğunlaşıyor. Peki, TDK'ya göre doğru yazılışı hangisi? Arife mi arefe mi?

Arefe mi, arife mi, arafe mi? | Arefe doğru yazılışı TDK

Arife kelimesi senelerdir gündemi meşgul etmektedir. Bayram öncesini ifade etmek için kullanılan Arife veya Arefe ya da Arafe kelimelerinden hangisinin kullanımının doğru olduğu hep tartışıldı. Peki TDK'ya göre hangisi doğru?

60734403b57f15185c879dae.jpg

AREFE Mİ, ARİFE Mİ, ARAFE Mİ? | AREFE DOĞRU YAZILIŞI TDK

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, bayramdan bir gün öncesi için kullanılan kelimenin doğru yazılışı 'arife'. Arapça kökenli kelime olan arifenin TDK'ya göre anlamı; belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün demek.

90-bin-cami-ramazan-icin-hazir-h1495785403-be5f03.jpg

ARİFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Arefe, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu ayın ilk on günü hakkında büyük müjde ve teşviklerde bulunmuşlardır. Bu teşviklerde Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü insanlara gönderilen İlahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren "Bugün dininizi tamamladım" mealindeki âyet-i kerime bugünde nazil olmuştur.

Bu hususta bir Yahudinin Hazret-i Ömer'le (r.a.) yaptığı konuşma, Arefe gününün mana âlemimizdeki yerini berrak bir şekilde ortaya koymaktadır:

Bahsi geçen Yahudi, Hz. Ömer'e "Ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir âyet vardır ki, biz Yahudilere inmiş olsaydı, onun indiği günü bayram yapardık" dedi.

Hz. Ömer, "O âyet hangi âyettir?" diye sordu. Yahudi şu âyeti okudu:

"Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum."

Bunun üzerine Hz. Ömer şu cevabı verdi:

"Biz bu âyet-i kerimenin indiği günü de, yeri de hakkıyla takdir ediyoruz. Bu âyet Resulullah Aleyhissalâtü Vesselama bir Cuma günü Arefe'de bulunurken nazil oldu."

Bir başka rivayette Hz. Ömer'in şöyle dediği bildirilir:

"Bu âyet, Arefe günü olan Cuma gününde indi. Allah'a hamd olsun ki, Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır." 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT