Arefe mi, arife mi, arafe mi? | Arefe doğru yazılışı TDK

Arife kelimesi senelerdir gündemi meşgul etmektedir. Bayram öncesini ifade etmek için kullanılan Arife veya Arefe ya da Arafe kelimelerinden hangisinin kullanımının doğru olduğu hep tartışıldı. Peki TDK'ya göre hangisi doğru?

AREFE Mİ, ARİFE Mİ, ARAFE Mİ? | AREFE DOĞRU YAZILIŞI TDK

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, bayramdan bir gün öncesi için kullanılan kelimenin doğru yazılışı 'arife'. Arapça kökenli kelime olan arifenin TDK'ya göre anlamı; belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün demek.

ARİFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Arefe, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu ayın ilk on günü hakkında büyük müjde ve teşviklerde bulunmuşlardır. Bu teşviklerde Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü insanlara gönderilen İlahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren "Bugün dininizi tamamladım" mealindeki âyet-i kerime bugünde nazil olmuştur.

Bu hususta bir Yahudinin Hazret-i Ömer'le (r.a.) yaptığı konuşma, Arefe gününün mana âlemimizdeki yerini berrak bir şekilde ortaya koymaktadır:

Bahsi geçen Yahudi, Hz. Ömer'e "Ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir âyet vardır ki, biz Yahudilere inmiş olsaydı, onun indiği günü bayram yapardık" dedi.

Hz. Ömer, "O âyet hangi âyettir?" diye sordu. Yahudi şu âyeti okudu:

"Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum."

Bunun üzerine Hz. Ömer şu cevabı verdi:

"Biz bu âyet-i kerimenin indiği günü de, yeri de hakkıyla takdir ediyoruz. Bu âyet Resulullah Aleyhissalâtü Vesselama bir Cuma günü Arefe'de bulunurken nazil oldu."

Bir başka rivayette Hz. Ömer'in şöyle dediği bildirilir:

"Bu âyet, Arefe günü olan Cuma gününde indi. Allah'a hamd olsun ki, Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır."