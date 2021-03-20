Show TV ekranlarında her pazar günü yayımlanarak diziseverleri ekran başına kilitleyen 'Arıza' dizisinden kötü haber geldi. Sosyal medyada duyulan 'dizi final yapacak' söylemlerinin ardından internet kullanıcılarının arama motorlarında araştırdığı Arıza dizisi bitiyor mu? Final mi yapacak? | Arıza dizisi ne zaman bitecek? sorularının cevabına biz de sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ARIZA DİZİSİ BİTİYOR MU? ARIZA FİNAL Mİ YAPACAK?

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Yeşim Salkım'ın paylaştığıu, Show TV'nin en sevilen yapımlarından bir tanesi olan Arıza dizisinin final bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi. İstanbul'un farklı ilçelerinden görüntülerin yer aldığı dizide, tam bir aile adamı olan Ali Rıza, tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarması üzerine tüm işler değişir.

Ali Rıza’nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.

ARIZA DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Arıza'nın son yayımlanan 26. bölümünde, herkesin gözü kulağı, hastanede bulunan Ali Rıza ve MErt'ten gelecek haberdedir. Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını sorar. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyü bir üzüntü yaşar.

Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiledi.

Bir sonraki bölümü heyecan ve merakla beklenen Arıza dizisinin 30. bölümde Final yapması bekleniyor.