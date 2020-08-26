Arjantin'in Milli Takım kalecisi Guido Herrera Yeni Malatyaspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı. Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Guido Herrera

Kaleci : CA Talleres de Córdoba / Arjantin

DT : 29 Şubat 1992 ( Río Cuarto, Arjantin )

Boy:

187cm

Kilo:

80kg

Ayak:

Sol

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