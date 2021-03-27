Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyonNeslihan Atagül, Sefir'in Kızı ile ilgili yoruma cevap verdi, "Ne yapayım..."Hakan Dağdeviren kimdir? Kaç yaşında? Neden gündem oldu? Hakan Dağdeviren sağlık durumu nasıl?Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı! Giray, intikam için Zeliş'i kaçırır...Ramo 37. bölüm full izle|Ramo son bölüm Show TV full izleKırmızı Oda 30. bölüm full izle| Kırmızı Oda son bölüm full izleBugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Bursa'da feci kaza! Araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 ağır yaralıSon Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izleİstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı! Giray, intikam için Zeliş'i kaçırır...

Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı! Giray, intikam için Zeliş'i kaçırır...

Kanal D ekranlarının yıllardır büyük bir kitle tarafından heyecanla izlenen dizisi Arka Sokaklar'ın 584. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sapık ve seri katillikten aranan Giray, annesinin İntikamı için Hüsnü'nün kızı Zeliş'i kaçırır. Peki Zeliş'in başın ne geldi. İşte Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'ın 584. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlnan fragmanda Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için kızı Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir.

Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı! Giray, intikam için Zeliş'i kaçırır...

Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş'i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban Ailesine haber vermek ise, Engin Müdür'e düşer. Hüsnü Çoban duydukları karşısında ne yapacak? Peki Giray'ın akıbeti ne olacak?

İşte Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT