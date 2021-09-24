Arka Sokaklar 596. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar 596. bölüm canlı izle

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ARKA SOKAKLAR 596. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D ARKA SOKAKLAR 59. BÖLÜL CANLI İZLE

Seri katil Ziya’nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike’yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya’yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya’da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi’yi kaçırır.

Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi’nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.

Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.

Aslı’nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.

Ferhat’ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo’ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek?

Hüsnü ve Esra arasındaki ilişki daha da ciddi bir hal alacak mı?

ARKA SOKAKLAR 596. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D ARKA SOKAKLAR 59. BÖLÜL CANLI İZLE