Erler Film imzalı, Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu Kanal D'nin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'da bu sezon ayrılıklar peş peşe geldi. Bu ayrılıklara Ali karakterine hayat veren oyuncu Alp Korkmaz'ın da dahil olduğu söyleniyor. Biz de bu söylentiler üzerine "Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?" sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ARKA SOKAKLAR ALİ ÖLDÜ MÜ? ALP KORKMAZ ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır.

Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Ali çatışmada şehit oluyor.

NEDEN AYRILIYOR?

Arka Sokaklar dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz, diziden ayrıldı. 22 Ekim tarihinde ekranlara gelen bölümde Ali'nin şehit olduğunu görüyoruz. Ancak neden ayrıldığına dair detay yer almıyor.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.