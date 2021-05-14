Ekranların en uzun soluklu dizisi olan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün yayın akışında olmadığını gören vatandaşlar internet arama motorlarında dizinin neden olmadığını araştırmaya başladılar ve Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam neden yok? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar bu hafta 590.bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK 14 MAYIS 2021 CUMA?

Arka Sokaklar dizisi 14 Mayıs 2021 Cuma gününde Kanal D yayın akışında görülmedi. Dizi normal saati ile 20.00'de yayınlanmayacak. Yerine ise Şarkılar Bizi Söyler programı ekranlara gelecek. Fenomen dizinin bayram nedeniyle yayınlanmadığı öğrenildi.

14 MAYIS 2021 ARKA SOKAKLAR BU HAFTA 590.BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NEDEN YAYINLANMADI?

14 Mayıs 2021 Cuma gününde ekranlara gelmesi beklenen fenomen dizi yayın akışında görülmedi. Dizinin takipçileri yeni bölümün niçin yayınlanmadığını merak ediyor. Yerine Şarkılar Bizi Söyler programı ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin bayram nedeniyle yayınlanmadığı, haftaya yeni bölümüyle ekranlarda olacağı öğrenildi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM (590.BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Arka Sokaklar dizisini 590.bölümünün gelecek hafta (21 Mayıs Cuma) günü saat 20.00'de önce özeti daha sonra ise yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Suçluların peşinden koşan Rıza Komiser ve ekibinin mücadele ve hayat hikayeleri anlatılmaktadır. İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Aycan’ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır. Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra’ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra’nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir. Pınar ile Ali’nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali’den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir. Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma’yı etraflıca araştırmak ister.