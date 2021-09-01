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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor Peki Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kanal D'nin vazgeçilmezi Arka Sokaklar'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? ARKA SOKAKLAR 16. SEZON NE ZAMAN?

Yıllardır ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin 116. sezonu başlıyor. Kanal D’nin ekrana geldiği günden bu yana izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin ekrana gelecek 595. bölüm çekimleri tüm hızıyla devam ederken yayına ne zaman başlayacağı merak edildi. Dizinin henüz ne zaman başlayacağı net olarak belli olmasa da eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı söyleniyor.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi’nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?

Dizide, Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakterine hayat verirken, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile yakında Kanal D’de.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon ne zaman?

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