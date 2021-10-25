Art Avurt Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Art Avurt Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Art avurt ünsüzü ne demek? Art avurt ünsüzü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi art avurt ünsüzü kelimesi. Peki art avurt ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre art avurt ünsüzü nedir, art avurt ünsüzü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ART AVURT ÜNSÜZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Art avurt ünsüzü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre art avurt ünsüzü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil ucunun dişlere dokunması ve ciğerlerden gelen havanın daha geriden avurtlara çarpması ile oluşan kalın l ünsüzü: dal, bal, al vb

