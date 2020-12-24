Arzum, Yapı Kredi aracılığıyla halka arz edildi!

Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla halka açıldı. Arzum Elektrikli Ev Aletleri halka arz gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun, Arzum Elektrikli Ev Aletleri CEO'su Mete Zadil, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Yıldız, Arif Emre Ünal, Serhan Giray ve Arda Altınok'un katılımıyla gerçekleşti.

Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy törendeki konuşmasında, "Yapı Kredi Yatırım olarak, liderliğini yürüttüğümüz ve bu yıl gerçekleşen en yüksek talep tutarlı arz olan Arzum halka arzını, geniş bir katılımla başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte destek veren 22 kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerimize ve yatırımcılara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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BEKLEDİĞİMİZİN 53,6 KATI TALEP GELDİ

Toplam talebin 11,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Arzın büyük bir kısmının dağıtımının yapıldığı bireysel yatırımcılardan toplam halka arz büyüklüğünün 53,6 katı talep geldi. 207 bin farklı bireysel yatırımcının, yatırım ve emeklilik fonlarının ağırlıkta olduğu 243 kurumsal yatırımcının talepte bulunduğu bu geniş katılımlı işlemin önümüzdeki dönem için de referans niteliğinde olmasını bekliyor, Arzum halka arz sürecinin borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de ilham vereceğini düşünüyoruz. Süreçte yönlendirmeleriyle destek veren Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul'a teşekkür ediyoruz."

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Arısoy, "Yapı Kredi Yatırım olarak, bu yıl TSPB tarafından verilen Borsa İstanbul Pay piyasaları ve VIOP piyasalarında en yüksek işlem hacmine sahip lider aracı kurum ödüllerini almış bir kurum olarak, böyle başarılı bir halka arza aracılık yapmaktan, sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.