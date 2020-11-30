Türkiye'nin en büyük şeker üreticileri arasında yer alan Kervan Gıda, geçtiğimiz aylarda 'halka arz' talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve başvurusu onaylanmıştı. Bunun üzerine hisselerini halka açan Kervan Gıda için vatandaşlar merakla sonuçları beklemeye koyuldu. Kervan Gıda halka arz sonucu belli oldu mu? Hisseleri ne zaman dağıtılacak? İşte detaylar...

KERVAN GIDA HİSSELERİ NE ZAMAN DAĞITILACAK?

SPK tarafından haftalık bültende yayınlanan malumata göre Kervan Gıda, mevcut pay satışı kapsamında 12 milyon hisseyi halka satacak ve şirket, mevcut 150 milyon lirasını 187,5 milyon Türk lirasına çıkaracak ve 37,5 milyon Türk Lirası artış olacak.

Kervan Gıda halka arz onaylandı mı? Kervan Gıda hisseleri | Satış fiyatı

Kervan Gıda da diğer halka arz sürecini başlatan şirketler gibi, yatırımcılardan gelen talepleri 26 ve 27 Kasım tarihleri arasında topladı. Bu sürecin ardından taleplere göre sayıya bölünerek, eşit şekilde hisse dağılımı yapılacak.

Örnek olarak açıklamak gerekirse, Kervan Gıda'dan 1000 lot hisse talep eden bir yatırımcı alış emrini 1000 lot olarak vermiştir. Kervan Gıda şirketi eğer talep başı hisseyi 200 lot olacak şekilde dağıtırsa, 1000 lot talebi olan kişi sadece 200 lot alacaktır.

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KERVAN GIDA HALKA ARZ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Kervan Gıda, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecini tamamladı. Verilen bilgiye göre, halka arzda şirketin mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanmaktadır.

Kervan Gıda halka arz sonuçları ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla alakalı duyuru yapıldığında haberimiz güncellenecektir.