Arzum halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? | İzahname

Türkiye'nin en sevilen elektrikli ev aletleri markası olan Arzum, halka arz amacıyla talepte bulunduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu kapsamda yüzde 41, 31 oranında yapılması planlanan halka arzın ek satışlarla yüzde 47,51'e kadar çıkması beklenirken 1966 yılında kurulan şirketin hisseleri için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar da bir takım araştırmalara girişti. İnovatif ürünleri ve tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından Arzum halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? İşte cevaplar...

ARZUM HALKA ARZ NE ZAMAN? HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre SDA International'ın sahip olduğu 13.306.475 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Talep gelirse 1.995.971 TL ek pay satılacak. 1 TL nominal değerli paylar 15,50-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Daha önce Bloomberg HT yayınında halka arz başvurusunu değerlendiren Arzum Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı "Bize yatırım yapan fon hisselerini halka açmaya karar verdi. Arzum penetrasyonu yüksek bir marka, bize evlerinde yer verenlere bu sefer bize ortak olun diyoruz. Bu stratejiyle bize yatırım yapan fonla birlikte bu kararı verdik. Yabancı yatırımcının yüzde 49'luk payı var şirkette. Maksimum yüzde 47,5'inin halka arzı öngörülüyor. Bizim ihracatımız var ama Türkiye'de daha çok tercih ediliyoruz. Borsaya açılırken de daha çok yerli yatırımcılara yöneleceğiz. Şirketteki yabancı yatırımcı bir fon. Dolayısıyla halka arz geliri onlara gidecek." ifadelerini kullanmıştı.

Halka arz nedir? Halka arz etmek ne demek? Şartları nelerdir?

Yönetim Kurulu'ndan alınan bilgi dahilininde, kurul kararının açıklanmaması nedeniyle yetkililer tarafından henüz tarih bilgisi paylaşılmamaktadır. Yönetim Kurulu Kararı'nın paylaşılmasının akabinde haberimiz güncellenecektir.

ARZUM HALKA ARZ İZAHNAME

İzahnamede, Arzum’un hasılat artışındaki önemli etkenlerin, ilk 3’te olduğu mutfak aletleri kategorilerinde performansını devam ettirmesine ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergilemesi, ihracat pazarlarındaki etkinliğini artırarak ihracatının toplam hasılatı içerisindeki payını artırması ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarını artırması olduğu belirtildi.

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Şirketin brüt kârı, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 97 milyon TL iken, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 44,3’lük bir artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2019’da ve 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemlerde ise brüt kâr marjı sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Şirketin, kârlılık odaklı stratejisi çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdiği, şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendine ait olan ürünlerin oranını yükselttiği, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli etkisi olduğu belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, halka arz için en doğru zamanda olduklarını belirterek, "Arzum’un önünde de gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda pek çok fırsat var. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Geldiğimiz noktada yatırımcılarımızla buluşmak için doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arzum’un halka arzında 13 milyon 306 bin 475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1 milyon 995 bin 971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.