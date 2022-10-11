Asgari ücret için olay tahmin! İki kez zam yapılacağını söyledi, oran verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu! Asgari ücret hakkında konuştu: "En uygun rakama çıkaracağız"

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması! "Asgari ücrette artış enflasyonun üzerinde olacak"

2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? AK Partili isim ilk kez rakam verdi, EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı

Haberin Devamı

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam için Aralık ayını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok isim, asgari ücrete gelecek zammın vatandaşları mutlu edeceği yönünde açıklamalarda bulunurken Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, bu konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asgari ücrete 2022 Aralık ve 2023 Nisan ayında iki kez zam gelebileceğini ifade eden Kösereisoğlu, enflasyondaki yüksek seyrin geçmişte olduğu gibi asgari ücrete yılda iki defa zam yapılmasını kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

"YILDA İKİ KEZ ZAM OLUR"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan Kösereisoğlu, “Yıllık enflasyon yüzde 30'un altına düşmediği sürece yılda 2 zam olur. İkinci zam yapılacaksa seçim sonrasına bırakılmaz, öne çekilir. Öyle zannediyorum ki asgari ücret yıl başında artar, sonra seçimlerden önce, tahminen nisan ayında bir daha artar. Çünkü nisanda zam yapılmazsa temmuzda zaten zam ihtiyacı doğacağı için kimse zammı seçim sonrasına bekletmek istemez” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Kösereisoğlu, asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında da tahminde bulundu. Kösereisoğlu, yıl başında asgari ücrete 6 aylık enflasyonun üzerine 10 puan eklenerek zam yapılacağı tahmininde bulundu. Enflasyonun bu yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 17-18 civarında beklendiğini ifade eden Kösereisoğlu, böyle bir durumda yılın başında yapılacak zammın yüzde 25 civarında olabileceğini söyledi. Kösereisoğlu, çalışanların asgari ücretle geçinemediği için ek iş yaptığını, ayrıca bir ailede 2-3 kişinin çalıştığını ifade etti.