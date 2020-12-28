Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen dördüncü toplantısının ardından 2022 yılına ilişkin asgari ücretin tutarı belli oldu. Peki Asgari ücret ne kadar oldu 2022 Asgari ücret ne kadar arttı? Yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2022?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL olarak açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?

2021 2 bin 825 lira 90 kuruş ödenen asgari ücret, geçtiğimiz yıla göre bin 427 lira 50 kuruş artarak 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2 bin 825 lira olan 2021 asgari ücreti, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 250 TL olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MAALİYETİ 2022 | YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

2022 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti 5 bin 879 TL olacak. Bu tutarın 775,6 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 100 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturmakta. 2021 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203.6 lira'ydı. Yeni asgari ücretle birlikte maliyet yüzde 39.9 oranında artmış oldu.

Yeni asgari ücrette gelir vergisi 423.75, damga vergisi ise 30.36 TL tutuyor. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu düşünüldüğünde 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

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