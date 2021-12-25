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Asgari ücret zammını bilen Cem Küçük, emekliler için güzel haberi verdi: Emekliye çok iyi zam gelecek! İşte gelecek zam oranı

2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına yönelik edindiği bilgiyle dikkat çeken gazeteci Cem Küçük, emeklilerin maaşlarına çok iyi zam geleceğini belirterek, maaşlara en az yüzde 30-40 oranında zam yapılacağını söyledi.

Asgari ücret zammını bilen Cem Küçük, emekliler için güzel haberi verdi: Emekliye çok iyi zam gelecek! İşte gelecek zam oranı

Asgari ücrete gelen yüzde 50, 44 oranındaki zammın ardından emeklilerin maaşlarına gelecek zam merak konusu oldu. Özellikle pandemi döneminde büyük zorluk çeken emekliler, yüksek enflasyon ve kurdaki artıştan fazlasıyla etkilenmişti.

Hükümetin asgari ücrete yaptığı zam emekli vatandaşların maaşına yapılacak olan beklentiyi artırırken Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programına katılan gazeteci Cem Küçük, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında konuştu. 

Asgari ücret zammını bilen Cem Küçük, emekliler için güzel haberi verdi: Emekliye çok iyi zam gelecek! İşte gelecek zam oranı

"ÇOK İYİ ZAM GELECEK"

Asgari ücrete gelecek zam için 4 bin 200 TL olacak diyen Küçük şunları söyledi:

 "Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek." 

 

BAKAN BİLGİN, ZAM MÜJDESİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak," Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz." demişti. 

Asgari ücret zammını bilen Cem Küçük, emekliler için güzel haberi verdi: Emekliye çok iyi zam gelecek! İşte gelecek zam oranı

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Tayfun Altuntaş
Editör
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