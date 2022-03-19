Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Nihat Zeybekci de sinyali verdi: Gerekirse yıl ortasında asgari ücrete bakılmalı

2020 yılı için 4 bin 253 TL 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücret, yüksek enflasyonun yanı sıra elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artış ve döviz kurundaki artışla birlikte erime noktasına geldi. Vatandaşların yaşadığı zorluklar bilinirken asgari ücrete yılda iki kez zam yapılması konusunda sorulan soruya AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a soruldu.

CAHİT ÖZKAN: MİLLETİN MENFAATİ NE GEREKTİRİYORSA BUNU YAPARIZ

Cahit Özkan, bu konuda," Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" açıklamasında bulunmasının ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

ZEYBEKCİ: İNSANLARIN GELİRLERİNİ ARTIRICI ÖNLEMLER ALMAK LAZIM

Denizli Metropol’de yayınlanan Metropol Gündemi programında konuşan Nihat Zeybekci asgari ücret konusunda şunları söyledi:

“Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda”

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