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Aşılamada yeni süreç: 60 yaş üzeri ve eşlerinin aşılanmasına başlandı!

Koronavirüs aşısında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki hastalar için dün randevuarın açılmasının ardından bugün aşılamaya geçildi. Risk grubundaki bazı hastalıkların tedavi sürecinde olanlar da bu aşamada öncelikli aşı yaptırabiliyor.

Aşılamada yeni süreç: 60 yaş üzeri ve eşlerinin aşılanmasına başlandı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemize getirilen ve Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının uygulandığı kişi sayısı 14 milyon 712 bin 418'e ulaştı. İlk olarak risk gruplarına uygulanan aşıda, bu kapsamda 60 yaş ve üzeri kişilerle bu kişilerin eşleri için de randevu sistemi aktifleştirilmesinin ardından bugün aşılamaya geçildi.

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır? MHRS Randevu alma ekranıMHRS aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alınır? MHRS Randevu alma ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi” ifadelerini kullandı.

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturmaAşı randevusu nasıl alınır? Aşıla aşı randevusu oluşturma

Dün başlayan randevu sisteminin aktifleştirilmesinin ardından 60 yaş ve üzeri kişiler ile birlikte eşlerinin de aşılanmasına bugün başlandı.

Aynı zamanda risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı yaptırabiliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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