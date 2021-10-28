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Asistan ne demek, TDK'ya göre Asistan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Asistan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Asistan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Asistan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Asistan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Asistan ne demek, TDK'ya göre Asistan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asistan ne demek? Asistan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asistan kelimesi. Peki asistan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asistan nedir, asistan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ASİSTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asistan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Asistan kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asistan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yardımcı
- Araştırma görevlisi

ASİSTAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Doktorun asistanı. Teknisyenin asistanı.

ASİSTAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başasistan, reji asistanı, yönetici asistanı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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