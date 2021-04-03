Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu hangi kanalda, saat kaçta?
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi yeniden başlayacak. Tekrar bölümlerinin yayımlanacağını duyanlar Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Bizler de konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.
Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi yeniden ekranlara gelecek. Yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye sahip olan dizinin yeniden tekrar bölümleriyle televizyon ekranlarına gelecek olması dizi severleri heyecanlandırdı. Peki; Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak 2021? Aşk-ı Memnu hangi kanalda, saat kaçta?
AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
Aşk-ı Memnu Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00’dan itibaren izleyicisiyle olacak. Daha önce aynı saatte ekranlara verilen Arka Sokaklar tekrar bölümleri ise Pazartesi’den itibaren kaldırılacak.
AŞK-I MEMNU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Aşk-ı Memnu efsanesi 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren saatler 16.00'o gösterdiğinde Kanal D ekranlarında yer alacak.
AŞK-I MEMNU KİMİN ESERİ?
Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil'in eseridir. Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan roman 4 Eylül 2008'de diziye uyarlanmıştır. 24 Haziran 2010'de final yapan dizi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor.