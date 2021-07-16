4. bölümün ardından izleyiciler Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünü heyecanla bekliyordu. Dizinin 5. bölümünde Çınar'ın Esra'ya açılmak isteyeceğini öğrenen Ozan buna engel olabilmek için her yolu deneyecek. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 5. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Çınar, Ozan’la aralarında ne olduğu konusunda Esra’nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası’nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla’nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan’a söylerler. Ozan’ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt’ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar’ın Esra’ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar’ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM CANLI İZLE