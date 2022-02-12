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Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim? Yayınlandı mı?

Netflix'in yeni filmi Aşk Taktikleri'nin platformda yayınlanmasının ardından filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim?

Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim? Yayınlandı mı?

Romantik komedi türünde olan Netflix filmi Aşk Taktikleri'nin başrollerini güzel oyuncu Demet Özdemir ve yakışıklı oyuncular Şükrü Özyıldız  ve Atakan Çelik paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu film hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim? Yayınlandı mı? sorularının yanıtları haberimizde... 

Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim? Yayınlandı mı?

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ( Şükrü Özyıldız) ile öz güveni yüksek bir blog yazarı (Demet Özdemir) sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.

Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim? Yayınlandı mı?

NETFLİX AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİM? YAYINLANDI MI?

Netlix'te 11 Şubat 202 Cuma günü yayınlanan Aşk Taktikleri filminin oyuncu kadrosunda şu oyuncular yer almaktadır:

- Demet Özdemir

- Şükrü Özyıldız

- Atakan Çelik

- Doğukan Polat

- Özgür Ozan

- Deniz Baydar

- Hande Yılmaz

- Ecem Atalay

- Yasemin Yazıcı

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Yetişkinlik düzeyi: +13

Not: Netflix ücretli bir platform olduğu için üye olarak filmi izleyebilirsiniz. 

Aşk Taktikleri filmi konusu nedir? Netflix Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kim? Yayınlandı mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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